Російський футбол вмирає, вважають у Європі

Відомий чеський футбольний тренер Владиміл Петржела поставив на місці російських вискочок, які кричать про "високий рівень" місцевого чемпіонату. За словами фахівця, російський футбол нікому не цікавий за межами самої росії.

У коментарі російським ЗМІ він не посоромився озвучити свою позицію щодо цього.

"Жителі Чехії не знають, хто такий Артем Дзюба. У мене в країні, думаю, ніхто і не зможе назвати жодного російського футболіста – їх просто не знають. Ви нецікаві через останні події. Таке ставлення до російського футболу не тільки у моїй країні, але, гадаю, і у всій Європі", – сказав Петржела.

Фахівець явно дав зрозуміти, що агресія російської федерації щодо України поставила хрест на майбутньому цієї країни.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні російський футбол опинився в ізоляції з боку ФІФА та УЄФА. Команди виключили із єврокубків та інших міжнародних змагань.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомий російський тренер нещодавно вимагав повернути його збірну на чемпіонат світу з хокею.