Пішов боронити Україну в день свого 18-річчя: на війні загинув юний спортсмен

Юнак був багаторазовим призером чемпіонатів України

На війні з російськими окупантами, яка триває майже півтора року, загинув черговий український спортсмен. Захищаючи Україну своє життя, віддав 19-річний ватерполіст Всеволод Таньков.

Про це пише Телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

У день свого 18-річчя, 24 лютого 2022 року, Всеволод Таньков жодної секунди не роздумував і вступив до лав тероборони, щоб протистояти ворогові.

Після того, як юний спортсмен пройшов підготовку, він вступив до лав спецпідрозділу "Кракен". Разом із побратимами він звільняв території Харківської області та Донбасу.

Захисник нашої батьківщини помер 4 липня під час виконання спецзавдання, коли рятував поранених товаришів по службі. Трагедія сталася на Бахмутському напрямі.

Спортивну кар’єру він розпочинав у команді Харківської області з водного поло. У її складі він став багаторазовим призером чемпіонатів України серед юніорів та юнаків.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український воїн-добровjлець, майстер спорту України з туризму Михайло Мовчан.