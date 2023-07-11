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Був членом збірної України та призером першостей світу та Європи: на війні загинув відомий спортсмен

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Денис Борейко
Денис Борейко. Фото Колаж "Телеграфу"

13 липня відомого спортсмена поховають на Краснопільському цвинтарі Дніпра

На війні із окупантами загинув ще один український спортсмен. У боях із російськими солдатами загинув 34-річний майстер спорту міжнародного класу з фехтування Денис Борейко.

Про трагедію повідомили на сторінці фехтувального клубу Liberte у Facebook.

Там уточнили, що Денис Борейко був членом національної збірної України з фехтування. Він також є чемпіоном України та призером чемпіонатів світу та Європи.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Денис Сергійович допомагав ЗСУ та територіальній обороні Дніпра. У березні 2022 року пішов добровольцем до сил оборони країни, змінивши спортивну зброю на бойову", — йдеться у повідомленні.

Денис Борейко був одним із засновників фехтувального клубу Liberte у Дніпрі, він же був і його першим тренером.

Відомо, що він загинув 3 липня 2023 року. 13 липня його поховають на Краснопільському цвинтарі Дніпра.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні із російськими окупантами загинув 37-річний український футболіст Григорій Брачишин. Він був володарем кубка України серед аматорів, чемпіоном та володарем кубка Київської області,

Теги:
#Спорт #Війна #Фехтування #Втрати