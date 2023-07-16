"На передовій платять хороші гроші": коментатор присоромив гравців збірної України, які поскаржилися на зарплату

В українському волейболі склалася неоднозначна ситуація

Спортивний коментатор Віталій "V1lat" Волочай відреагував на ситуацію у чоловічій збірній України з волейболу. Напередодні гравці поскаржилися на зарплату та умови в Польщі.

Відповідний коментар Віталій опублікував на своєму telegram-каналі. Волочай вважає, що лідери команди зробили "дуже поганий вибір", відірваний від реальності. Крім того, він нагадав спортсменам, що в Україні триває війна.

"Ну зі своєї сторони можу порекомендувати ЗСУ. На передовій платять хороші гроші. Топ-спортсмени Україні можуть бути корисними граючи за збірну, все. Якщо ви не граєте за збірну — ви користі для України не приносите. Ви нікому не цікаві.

Дуже поганий вибір Олега Плотницького, Семенюка й інших. Дуже не вчасний. Дуже відірваний від реальності України…" – написав Волочай.

Крім того, Волочай зазначив, що Плотницький та Ко відмовляються грати на турнірі претендентів та на чемпіонаті Європи, а от про кваліфікацію на Олімпіаду-2024 вони чомусь забули, адже, напевно, хочуть потрапити на Олімпіаду.

Віталій Волочай розкритикував гравців збірної України з волейболу

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії перемогла у Золотій Євролізі.

Нагадаємо, українські школярі викликали фурор на чемпіонаті світу з пляжного волейболу.