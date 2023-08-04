Війна забрала життя молодого хокеїста: він пішов на фронт із перших днів
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Поховали молодого воїна 22 липня у рідній Михайлівці-Рубежівці
На війні з російськими окупантами Україна зазнала нової хворобливої втрати. Стало відомо про загибель 21-річного хокеїста Владислава Ліхошви.
Про трагічну подію повідомили на сайті Федерації хокею України.
За даними федерації, молодий спортсмен загинув 15 липня у боях під Бахмутом.
Владислав після закінчення школи вирушив до армії, а з початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Там він служив у третій окремій штурмовій бригаді.
Щодо кар’єри спортсмена, то Владислав виступав за аматорський київський клуб "Автомобіліст".
Поховали молодого воїна 22 липня у рідній Михайлівці-Рубежівці.
"Федерація хокею України висловлює щирі співчуття рідним Владислава. Вічна слава всім, хто віддав життя за свободу України", - повідомили у федерації.
Російська агресія забрала життя вже четвертого українського хокеїста. Раніше у боях з окупантами загинули 26-річний Ярослав Гаркавко, 19-річний Олександр Колонюк та 42-річний Олександр Хміль.
Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні загинув майстер спорту з фрі-файту.