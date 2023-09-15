"Захищав свій будинок від варварів": на війні загинув український баскетболіст

Спортсмена згадують як максимально світлу та добру людину

Війна проти російського агресора забрала життя чергового українського спортсмена. У боротьбі із загарбниками загинув гравець Української стрітбольної ліги 3х3 Сергій Федоров.

Про це повідомили на сторінці ліги 15 вересня. Там уточнили, що життя спортсмена обірвалося під час боїв на Запорізькому напрямку.

"На фронті смертю героя загинув Фред. Багато хто знав Сірого з баскетболу, зі стрітбольних турнірів УСЛ.

Він був максимально світлою і доброю людиною. Його креатив, постійні жарти та позитивне ставлення до життя – саме це запам’ятається назавжди. А ще він був крутим гравцем, переможцем багатьох турнірів.

Свою останню битву Фред героїчно прийняв на своєму рідному Запорізькому напрямку, захищаючи свій будинок від варварів. Царство небесне і вічне пошану тобі, друже. Ніколи не забудемо і не пробачимо", – повідомила УСЛ.

Найближчим часом на сторінці також пообіцяли відкрити збір на допомогу рідним загиблого спортсмена.

Раніше "Телеграф" писав, що під час штурму позицій російськими окупантами загинув український легкоатлет Юрій Мочульський. Уродженцеві Львівщини було 28 років.