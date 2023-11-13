"Брав участь у пекельних боях під Бахмутом": на війні загинув український хокеїст

Спортсмен віддав життя за незалежну Україну

У суботу, 11 листопада, під Андріївкою поблизу Бахмута (Донецька область) загинув колишній хокеїст дніпровських "Зеніту", "Яструбів" та "Аврори", старший лейтенант, заступник командира роти розвідки 92-ї окремої штурмової бригади Макар Єрофєєв. У травні на цьому ж напрямі загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль.

Про смерть воїна-спортсмена повідомила пресслужба Федерації хокею України у Facebook. Макар загинув під час виконання бойового завдання.

Старший брат Героя Антон Єрофєєв розповів подробиці загибелі Макара. Єрофєєв-молодший вів у бій нещодавно рекрутованих бійців особисто, а під час відходу він супроводжував пораненого, попри обстріл з боку загарбників. На жаль, ворожа міна обірвала життя воїна.

Макар брав участь в обороні Харкова, проганяв ворога від Чугуєва, командував підрозділами при Балаклійсько-Куп’янській операції. Отримавши поранення, втік із лікарні та вирушив на передову, де брав участь у пекельних боях під Хромовим (поблизу Бахмута), зупиняв "вагнерів", а останнім часом організовував штурми біля Андріївки.

"Це трагедія, Макар був найгероїчнішою людиною, яких я знаю — стоїком, він до всього легко ставився, крім війни, мав добре філософське бачення воїна, вчив мене. В нашої родини не було більшого страху, аніж загибель Макара. Нема таких слів, щоб описати трагедію твоєї загибелі, брате", — написав Антон Єрофєєв.

Раніше повідомлялося про смерть на фронті молодого українського хокеїста Олександра Колонюка.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув боксер Андрій Огородник.