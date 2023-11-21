Біатлон: розклад та результати Кубка світу

Завершиться біатлонний сезон у Канаді

У суботу, 25 листопада, одиночною змішаною естафетою в Естерсунді (Швеція) розпочнеться новий біатлонний сезон. Збірна рф відсторонена від змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Календар та розклад перегонів доступні на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Додамо, що в Україні всі перегони Кубка світу можна подивитися на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Супільне Черкаси" тощо).

Розклад та результати етапів Кубка світу з біатлону сезону 2023/24, а також ЧС-2024 (оновлюється)

Перший етап. Естерсунд, Швеція

25 листопада

Сінгл-мікст — 13:30

Змішана естафета — 15:50

26 листопада

Індивідуальні перегони (жінки) — 12:20

Індивідуальні перегони (чоловіки) — 15:30

29 листопада

Естафета, жінки — 16:20

30 листопада

Естафета, чоловіки — 16:20

1 грудня

Спринт, жінки — 15:45

2 грудня

Спринт, чоловіки — 15:45

3 грудня

Гонка переслідування (жінки) — 15:00

Гонка переслідування (чоловіки) — 17:00

Другий етап. Хохфільцен, Австрія

8 грудня – Спринти, чоловіки, жінки

9 грудня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

10 грудня – Естафети, чоловіки, жінки

Третій етап. Ленцерхайде, Швейцарія

14 грудня – Спринт, жінки

15 грудня – Спринт, чоловіки

16 грудня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

17 грудня — Мас-старти, чоловіки, жінки

Четвертий етап. Оберхоф, Німеччина

4 січня – Спринт, чоловіки

5 січня – Спринт, жінки

6 січня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

7 січня – Естафети, чоловіки, жінки

П’ятий етап. Рупольдинг, Німеччина

10 січня – Естафета, жінки

11 січня – Естафета, чоловіки

12 січня — Спринт, жінки

13 січня — Спринт, чоловіки

14 січня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

Шостий етап. Антхольц (Антерсельва), Італія

18 січня — Короткі індивідуальні перегони, чоловіки

19 січня — Короткі індивідуальні перегони, жінки

20 січня – Сингл-мікст та змішана естафета

21 січня — Мас-старти, чоловіки, жінки

Чемпіонат світу. Нове Мєсто-на-Мораві

7 лютого – Змішана естафета

9 лютого – Спринт, жінки

10 лютого – Спринт, чоловіки

11 лютого – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

13 лютого – Індивідуальні перегони, жінки

14 лютого — Індивідуальні перегони, чоловіки

15 лютого — Сінгл-мікст

17 лютого – Естафети, чоловіки, жінки

18 лютого — Мас-старти, чоловіки, жінки

Сьомий етап. Холменколлен, Норвегія

29 лютого – Індивідуальні перегони, жінки

1 березня – Індивідуальні перегони, чоловіки

2 березня — Мас-старти, чоловіки, жінки

3 березня – Сингл-мікст та змішана естафета

Восьмий етап. Солдер Холлоу, США

8 березня – Естафета, чоловіки та спринт, жінки

9 березня – Естафета, жінки та спринт, чоловіки

10 березня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

Дев’ятий етап. Кенмор, Канада

14 березня — Спринт, жінки

15 березня — Спринт, чоловіки

16 березня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

17 березня — Мас-старт, жінки

18 березня — Мас-старт, чоловіки

Нагадаємо, через санкції рф оголосила про проведення "міжнародного" турніру в Ханти-Мансійську, проте IBU заборонив росіянам проводити змагання під загрозою санкцій. Навіть Китай відмовився їхати до рф.