Біатлон: розклад та результати Кубка світу
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Завершиться біатлонний сезон у Канаді
У суботу, 25 листопада, одиночною змішаною естафетою в Естерсунді (Швеція) розпочнеться новий біатлонний сезон. Збірна рф відсторонена від змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.
Календар та розклад перегонів доступні на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Додамо, що в Україні всі перегони Кубка світу можна подивитися на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Супільне Черкаси" тощо).
Розклад та результати етапів Кубка світу з біатлону сезону 2023/24, а також ЧС-2024 (оновлюється)
Перший етап. Естерсунд, Швеція
25 листопада
- Сінгл-мікст — 13:30
- Змішана естафета — 15:50
26 листопада
Індивідуальні перегони (жінки) — 12:20
Індивідуальні перегони (чоловіки) — 15:30
29 листопада
Естафета, жінки — 16:20
30 листопада
Естафета, чоловіки — 16:20
1 грудня
Спринт, жінки — 15:45
2 грудня
Спринт, чоловіки — 15:45
3 грудня
Гонка переслідування (жінки) — 15:00
Гонка переслідування (чоловіки) — 17:00
Другий етап. Хохфільцен, Австрія
8 грудня – Спринти, чоловіки, жінки
9 грудня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки
10 грудня – Естафети, чоловіки, жінки
Третій етап. Ленцерхайде, Швейцарія
14 грудня – Спринт, жінки
15 грудня – Спринт, чоловіки
16 грудня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки
17 грудня — Мас-старти, чоловіки, жінки
Четвертий етап. Оберхоф, Німеччина
4 січня – Спринт, чоловіки
5 січня – Спринт, жінки
6 січня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки
7 січня – Естафети, чоловіки, жінки
П’ятий етап. Рупольдинг, Німеччина
10 січня – Естафета, жінки
11 січня – Естафета, чоловіки
12 січня — Спринт, жінки
13 січня — Спринт, чоловіки
14 січня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки
Шостий етап. Антхольц (Антерсельва), Італія
18 січня — Короткі індивідуальні перегони, чоловіки
19 січня — Короткі індивідуальні перегони, жінки
20 січня – Сингл-мікст та змішана естафета
21 січня — Мас-старти, чоловіки, жінки
Чемпіонат світу. Нове Мєсто-на-Мораві
7 лютого – Змішана естафета
9 лютого – Спринт, жінки
10 лютого – Спринт, чоловіки
11 лютого – Гонки переслідування, чоловіки, жінки
13 лютого – Індивідуальні перегони, жінки
14 лютого — Індивідуальні перегони, чоловіки
15 лютого — Сінгл-мікст
17 лютого – Естафети, чоловіки, жінки
18 лютого — Мас-старти, чоловіки, жінки
Сьомий етап. Холменколлен, Норвегія
29 лютого – Індивідуальні перегони, жінки
1 березня – Індивідуальні перегони, чоловіки
2 березня — Мас-старти, чоловіки, жінки
3 березня – Сингл-мікст та змішана естафета
Восьмий етап. Солдер Холлоу, США
8 березня – Естафета, чоловіки та спринт, жінки
9 березня – Естафета, жінки та спринт, чоловіки
10 березня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки
Дев’ятий етап. Кенмор, Канада
14 березня — Спринт, жінки
15 березня — Спринт, чоловіки
16 березня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки
17 березня — Мас-старт, жінки
18 березня — Мас-старт, чоловіки
Нагадаємо, через санкції рф оголосила про проведення "міжнародного" турніру в Ханти-Мансійську, проте IBU заборонив росіянам проводити змагання під загрозою санкцій. Навіть Китай відмовився їхати до рф.