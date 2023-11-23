Воїн ЗСУ, ризикуючи життям, врятував прапор "Шахтаря" в Авдіївці (відео)

Захисник України, схоже, вболіває за донецький клуб

7 листопада мобільна група СтратКому (Управління стратегічних комунікацій) ЗСУ працювала на території Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ), який перебуває під обстрілом росіян.

У зруйнованій будівлі адміністрації АКХЗ головний сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Віктор Жарук, який працював із групою, помітив прапор донецького "Шахтаря". Військовослужбовець ЗСУ, попри небезпеку, піднявся у зруйновану будівлю та забрав прапор. Про це повідомляє пресслужба СтратКому у telegram.

"Ризикуючи життям, військовослужбовець ЗСУ здійснив справжню спецоперацію для порятунку прапора легендарного українського футбольного клубу", — повідомили у СтратКомі.

ФК "Шахтар" також поділився відео подвигу

Примітно, що цього ж дня донецький клуб здійснив подвиг у Лізі чемпіонів, обігравши каталонську "Барселону" з рахунком 1:0.

У районі Авдіївки (Донецька область) точаться безперервні бої. Окупанти, попри численні втрати, постійно атакують позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня знищується російською артилерією та авіацією. Російське керівництво дало завдання захопити Авдіївку до Нового року, щоб це можна було надати як перемогу для внутрішньої аудиторії.