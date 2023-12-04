Грав за цілу низку клубів: на фронті загинув відомий український футболіст

Віталію було 50 років

Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і до родини відомого колишнього футболіста Віталія Залізняка.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу. Чоловік був ексзахисником ФК "Космос" (Павлоград), ФК "Металург" (Новомосковськ), ФК "Маріуполь", ФК "Торпедо" (Запоріжжя), ФК "Сталь" (Кам’янське), ФК "Електрометалург-НЗФ" (Нікополь). З початком повномасштабного вторгнення спортсмен узяв зброю до рук і пішов фронт захищати свою батьківщину.

Він був навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки. На жаль, під час одного з бойових завдань у районі села Залізничне Віталій отримав осколкове поранення несумісне із життям.

"Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віталія…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий український спортсмен і актор Євген Світличний.