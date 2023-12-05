На війні загинув майстер спорту з Харкова: герою було лише 18 років

Він служив у полку "Азов"

На війні загинув харківський плавець Микита Засядько. Герою було лише 18 років.

Про його загибель повідомляється на facebook-сторінці "Kharkiv SPORT City. Харків спортивний". Микита – майстер спорту України з плавання, випускник Харківського професійного коледжу спорту, вихованець СДЮСШОР Я. Клочкової.

Він служив у полку "Азов". Подробиць загибелі Микити не повідомляється, але в Україні не призивають за мобілізацією вісімнадцятирічних хлопців, відтак зрозуміло, що він добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати Батьківщину.

"Прощання з Героєм відбудеться 7 грудня о 12:00 на цвинтарі 18. Співчуваємо батькам та рідним. Низький уклін та вічна пам’ять", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, майстер спорту України – почесне спортивне звання, встановлене у 1993 році. Присуджується спортсменам, які зробили вагомий внесок у досягнення українського спорту та виконали відповідний норматив, який дає право на присвоєння звання "Майстер спорту України" у своєму виді спорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у бою під Бахмутом Донецької області загинув 27-річний Євген Ащаулов із Сумської області. Життя воїна 1 грудня обірвала ворожа куля, без батька лишився маленький син.