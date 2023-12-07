"Став ангелом спорту": на фронті загинув молодий гандболіст із "Азова"
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Захисник був 1997 року народження
У важких боях з окупантами за Україну загинув спортсмен Олександр Перепелиця. Чоловік хоробро захищав свою Батьківщину від початку повномасштабного російського вторгнення.
Воїн загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства молоді та спорту України.
"Він став Ангелом спорту. З самого дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. Разом із командою представляв Роздільнянщину на змаганнях, грав на позиції захисника", — зазначили у Міністерстві.
Після початку повномасштабної війни в країні Олександр Перепелиця вирушив захищати свою країну від окупантів, ставши бійцем полку "Азов". 28 серпня 2023 року він трагічно загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.
На сайті "Янголи спорту" пишуть, що чоловік був командиром мінометного взводу та роти спеціального призначення. Побратими запам’ятали його лише з позитивного боку.
"Попри молодий вік, хлопець був 1997 року народження, побратими кажуть, що він до останнього залишався вірним присязі, виявляв стійкість і мужність", — йдеться у повідомленні.
На згадку про воїна у його рідному місті Роздільна на Одещині створили Кубок з гандболу пам’яті Олександра Перепелиці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув 18-річний майстер спорту з плавання Микита Засядька. Він був добровольцем та захищав країну у складі полку "Азов".