Захисник був 1997 року народження

У важких боях з окупантами за Україну загинув спортсмен Олександр Перепелиця. Чоловік хоробро захищав свою Батьківщину від початку повномасштабного російського вторгнення.

Воїн загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства молоді та спорту України.

"Він став Ангелом спорту. З самого дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. Разом із командою представляв Роздільнянщину на змаганнях, грав на позиції захисника", — зазначили у Міністерстві.

Після початку повномасштабної війни в країні Олександр Перепелиця вирушив захищати свою країну від окупантів, ставши бійцем полку "Азов". 28 серпня 2023 року він трагічно загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.

На сайті "Янголи спорту" пишуть, що чоловік був командиром мінометного взводу та роти спеціального призначення. Побратими запам’ятали його лише з позитивного боку.

"Попри молодий вік, хлопець був 1997 року народження, побратими кажуть, що він до останнього залишався вірним присязі, виявляв стійкість і мужність", — йдеться у повідомленні.

На згадку про воїна у його рідному місті Роздільна на Одещині створили Кубок з гандболу пам’яті Олександра Перепелиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув 18-річний майстер спорту з плавання Микита Засядька. Він був добровольцем та захищав країну у складі полку "Азов".