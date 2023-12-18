Добровільно пішов на війну: на фронті загинув співробітник "Шахтаря"

У цивільному житті хлопець працював стюардом

В Україні у боях з окупантами щодня гинуть найкращі сини та доньки країни. На фронті загинув колишній співробітник футбольного клуба "Шахтар" Анатолій Грос.

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря". Зазначається, що у цивільному житті Анатолій був стюардом та різноробочим на НСК "Олімпійський". Від початку повномасштабного вторгнення працював у Shelter Centre "Шахтаря" на "Арені Львів".

У клубі також повідомили, що Анатолій виховувався в інтернаті. У дорослому віці хлопця всиновила багатодітна сімʼя.

У жовтні за власним бажанням Анатолій вступив до лав ЗСУ, пройшов навчання у Франції. Загинув під Херсоном у грудні 2023 року.

"Вічна пам’ять і шана Анатолієві Гросу. Героям слава", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув мешканець села Погреби Броварського району Київської області Павло Мурзак. Його життя перервалося 8 грудня 2023 року у населеному пункті Сіньківка Куп’янського району на Харківщині.