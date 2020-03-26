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Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня

Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня
02:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: sportarena.com

Новини спорту:У разі перенесення бою Джошуа - Пулєв пріоритетним для британця стане об'єднавчий поєдинок проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі.

Бій між чемпіоном світу з боксу у суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA та WBO британцем Ентоні Джошуа і болгарином Кубратом Пулєвим перенесуть з 20 червня на 25 липня. Офіційно про це мають оголосити найближчими днями, повідомляє Sport Arena.

"Через пандемію коронавірусу компанія-організатор Matchroom перенесе все гала-концерти, заплановані на найближчі тижні. Крім того, глава компанії промоутер Едді Гірн вже забронював стадіон "Тоттенгема" на нову дату, де й мав спочатку відбутися поєдинок", - зазначається у повідомленні.

Нещодавно Гірн заявив, що в разі перенесення бою Джошуа - Пулєв пріоритетним для британця стане об'єднавчий поєдинок проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі.

Пулєв: Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні

Також промоутер розповів, що під загрозою перенесення виявилися бої Олександр Усик (Україна) - Дерек Чісора (Велика Британія) та Ділліан Вайт (Велика Британія) - Олександр Повєткін (Росія).

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Спорт, Британия, Бокс, Джошуа, Пулєв.
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