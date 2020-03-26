Скачать
Четвер, 26.03.2020
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
Известный украинский спортсмен попал в ДТП и перенес три операции (Видео)
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
"Сборная коронавируса" из известных футболистов
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Гравець Детройт Пістонс одужав від коронавірусу

Гравець Детройт Пістонс одужав від коронавірусу
22:33 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Гравець НБА Крістіан Вуд подолав коронавірусну інфекцію.

Баскетболіст "Детройт Пістонс" Крістіан Вуд 15 березня здав позитивний тест на коронавірус. Одноклубник українця Святослава Михайлюа став третім гравцем НБА, в якого виявили коронавірус.

У центрового "Пістон" не було симптомів захворювання, але він перебував під наглядом.

Агент гравця Адам Пенсак 26 березня повідомив, що Вуд повністю видужав після зараження.

Також Вуд повинен пройти декілька медичних тестів і після них буде готовий до виписки на цьому тижні.

Як Вуд міг заразитися вірусом

Вcього в НБА зафіксовано десять випадків зараження коронавірусом.

8 березня у матчі регулярного сезону "Детройт" вдома приймав "Юту" та зазнав поразки – 105:111. Через декілька днів у гравця "Юти" Руді Гобера був виявлений коронавірус.

Після цього Гобер заразив ще одного гравця "Юти" – Донована Мітчелла.

Таким чином, Вуд став третім спортсменом з НБА з позитивним тестом на захворювання коронавірусом.

Всього в НБА зафіксовано десять випадків зараження коронавірусом.

Українець Святослав Михайлюк, на щастя, не заразився від Вуда.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, НБА, Инфекция, Пандемия, Детройт, Пистонс, Коронавірус, Covid-19, Крістіан Вуд.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня
02 Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
03 Видання Marca назвало Кличків кращими суперважкваговиками 21 століття
04 "Скрипник очолить Динамо": Суркіс відреагував на новину
05 Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся