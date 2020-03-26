Гравець Детройт Пістонс одужав від коронавірусу

Новини спорту:Гравець НБА Крістіан Вуд подолав коронавірусну інфекцію.

Баскетболіст "Детройт Пістонс" Крістіан Вуд 15 березня здав позитивний тест на коронавірус. Одноклубник українця Святослава Михайлюа став третім гравцем НБА, в якого виявили коронавірус.

У центрового "Пістон" не було симптомів захворювання, але він перебував під наглядом.

Агент гравця Адам Пенсак 26 березня повідомив, що Вуд повністю видужав після зараження.

Також Вуд повинен пройти декілька медичних тестів і після них буде готовий до виписки на цьому тижні.

Як Вуд міг заразитися вірусом

Вcього в НБА зафіксовано десять випадків зараження коронавірусом.