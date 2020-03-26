Гравець Детройт Пістонс одужав від коронавірусу

Баскетболіст "Детройт Пістонс" Крістіан Вуд 15 березня здав позитивний тест на коронавірус. Одноклубник українця Святослава Михайлюа став третім гравцем НБА, в якого виявили коронавірус.
У центрового "Пістон" не було симптомів захворювання, але він перебував під наглядом.
Агент гравця Адам Пенсак 26 березня повідомив, що Вуд повністю видужав після зараження.
Також Вуд повинен пройти декілька медичних тестів і після них буде готовий до виписки на цьому тижні.
Як Вуд міг заразитися вірусом
Вcього в НБА зафіксовано десять випадків зараження коронавірусом.
8 березня у матчі регулярного сезону "Детройт" вдома приймав "Юту" та зазнав поразки – 105:111. Через декілька днів у гравця "Юти" Руді Гобера був виявлений коронавірус.
Після цього Гобер заразив ще одного гравця "Юти" – Донована Мітчелла.
Таким чином, Вуд став третім спортсменом з НБА з позитивним тестом на захворювання коронавірусом.
Всього в НБА зафіксовано десять випадків зараження коронавірусом.
Українець Святослав Михайлюк, на щастя, не заразився від Вуда.