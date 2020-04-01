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Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти

Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
01:27 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: fbu.ua

Новини спорту:Форвард збірної України на особистому прикладі знає, що таке COVID-19.

В'ячеслав Бобров минулого тижня повідомив, що став жертвою пандемії. Гравець іспанської Фуенлабради поборов пандемію, але продовжує перебувати в лікарні з пневмонією.

"Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти. Зараз я перебуваю в Олександрівській лікарні міста Києва.

Будь ласка, поставтеся серйозніше до ситуації з коронавірусом. Дотримуйтесь правил гігієни, без потреби не покидайте свої будинки і квартири, носите маски і користуйтеся антисептиками.

Ще один гравець НБА вилікувався від коронавірусу

Але не забувайте, що маски і рукавички не зможуть вас захистити на 100%. Ризик зараження високий. Будь ласка, не ходіть гуляти, не ходіть на шашлики і уникайте місця великого скупчення людей.

Не піддавайте ризику себе, своїх близьких і оточуючих", - сказав Бобров в своєму зверненні до підписників.

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Все по темі:

Баскетбол, Вирус, Карантин, Пандемия, Вячеслав Бобров, Новини спорту, Коронавірус.
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