Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти

Новини спорту:Форвард збірної України на особистому прикладі знає, що таке COVID-19.

В'ячеслав Бобров минулого тижня повідомив, що став жертвою пандемії. Гравець іспанської Фуенлабради поборов пандемію, але продовжує перебувати в лікарні з пневмонією.

"Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти. Зараз я перебуваю в Олександрівській лікарні міста Києва.

Будь ласка, поставтеся серйозніше до ситуації з коронавірусом. Дотримуйтесь правил гігієни, без потреби не покидайте свої будинки і квартири, носите маски і користуйтеся антисептиками.

Але не забувайте, що маски і рукавички не зможуть вас захистити на 100%. Ризик зараження високий. Будь ласка, не ходіть гуляти, не ходіть на шашлики і уникайте місця великого скупчення людей.

Не піддавайте ризику себе, своїх близьких і оточуючих", - сказав Бобров в своєму зверненні до підписників.