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Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу

Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
14:20 Сьогодні Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новини спорту:В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції.

Форвард національної збірної України В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції.

1 квітня баскетболіста національної збірної виписали з медзакладу, повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко на персональній сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену - швидко одужав", - йдеться у дописі лікарки.

В іспанській "Валенсії" поступово одужують футболісти і співробітники клубу після захворювання коронавірусом.

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Баскетбол, Вирус, ФБУ, Вячеслав Бобров, Коронавірус.
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