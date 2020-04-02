Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу

Новини спорту:В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції.

Форвард національної збірної України В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусної інфекції.

1 квітня баскетболіста національної збірної виписали з медзакладу, повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко на персональній сторінці у Facebook.

"Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. В’ячеслав боровся з вірусом, як і належить справжньому спортсмену - швидко одужав", - йдеться у дописі лікарки.

В іспанській "Валенсії" поступово одужують футболісти і співробітники клубу після захворювання коронавірусом.