Український баскетболіст розповів, як поборов коронавірус

Новини спорту:Гравець збірної України В'ячеслав Бобров поспілкувався з вболівальниками.

27-річний баскетболіст повернувся з Іспанії і через кілька днів відчув себе погано. Бобров викликав швидку, яка відправила його в Олександрівську лікарню, де він здав позитивний тест на Covid-19.

Про лікування:

"Ставлення лікарів було хорошим. Кожен день вони приходили в один і той же час. Був огляд, давали настанови. Приходила медсестра, робила кварцування. Ставлення дуже гарне, але лікарі активно просять, щоб люди дотримувалися карантину, не залишали палати, щоб зменшити зону ризику. Адже лікарі, які там працюють, вони ризикують своїм здоров'ям і здоров'ям близьких. У палаті всі лежали по одному і на кожного хворого щодня витрачали десь по 10-15 хвилин. Поганого слова про лікарню і лікарів сказати не можу".

Про ставлення лікарів:

"Що стосується своєї хвороби, то я не дуже сильно нервував, поставився до цього, як до звичайної застуди. Нічого катастрофічного зі мною не сталося. Так, я перехворів на коронавірус і з одного боку я задоволений тим, що це вже сталося, адже зараз з кожним днем кількість хворих зростає.

Чи можна захворіти вдруге? Лікар мені сказала, що я не захворію. Але такі випадки були і були в тому випадку, коли у людини дуже низький імунітет. Це, швидше за все, вже буде не коронавірус, а якесь інше ускладнення, якого не було під час першого захворювання.

Після того як мене виписали, мені прописали місяць нічого не робити, не займатися фізичною активністю і пропити курс ліків. У мене є харчові добавки, краплі, які потрібно пропити після захворювання і обов'язково ліки, щоб поліпшити флору кишечника, адже у мене був ударний курс антибіотиків".

Про симптоми коронавірусу:

"Що стосується симптомів, то у мене три дні була температура, нюх і смак я не втрачав, був невеликий сухий кашель, тому що я захворів на пневмонію. В цілому відчував себе добре, але перші чотири дні було важкувато через антибіотики і температури.

За палату і весь час, яке я там провів, я нічого не платив. Я сам купував антибіотики і деякі інші препарати. Всього на лікування витратив 3500 гривень", - розповів Бобров.