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Гравець НБА віддав 1 мільйон на боротьбу з Covid-19

Гравець НБА віддав 1 мільйон на боротьбу з Covid-19
08:37 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:НБА призупинила регулярний чемпіонат 12 березня через пандемії коронавірусу.

Центровий клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Шарлотт" Бісмак Бійомбо виділив 1 млн доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу в Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

На виділені кошти в ДР Конго відправлять чотири контейнери з необхідним медичним обладнанням. Відзначається, що країна отримає 10 тис. медичних масок і 780 захисних костюмів.

"Ми ніколи не стикалися з кризою такого масштабу, жахливо бачити, як страждає моя країна. Я провів останні кілька тижнів, намагаючись знайти спосіб допомогти, також хочу подякувати всім, хто зараз бореться з пандемією", - сказав баскетболіст.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 - летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.

НБА готує план відновлення чемпіонату

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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Все по темі:

Баскетбол, НБА, Конго, Боротьба, Благодійність, Коронавірус, Бісмак Бійомбо.
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