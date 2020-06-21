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Відновлення сезону: в НБА занепокоєні ситуацією з COVID-19 у Флориді

Відновлення сезону: в НБА занепокоєні ситуацією з COVID-19 у Флориді
Оновлено 10:58 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Керівництво НБА, а також представники клубів стурбовані спалахом коронавірусу у Флориді, де має відновитися нинішній сезон чемпіонату.

У суботу на території штату було зафіксовано нове рекордне число заражень – 4049. Цей показник перевищив попередній рекорд за день до цього – 3822.

На цьому тижні НБА провела відеоконференцію з гравцями, під час якої ті висловили стурбованість, що працівники Walt Disney World, на території якого планують відновити сезон, не будуть регулярно здавати тести на COVID-19.

Для ліги поки що існує лише один пом’якшувальний чинник: більшість осередків заражень у Флориді не стосуються самого Орландо.

Ірвінг закликає баскетболістів НБА не догравати сезон в Орландо

Раніше президент Національної асоціації баскетболістів (NPBA) Мішель Робертс заявила, що заключний турнір сезону немає сенсу переносити в інше місце через стрибок захворювання.

Нагадаємо, команди почнуть заняття в тренувальних таборах в Орландо з 9 липня. Матчі чемпіонату імовірно відновляться 31 липня за участю 22 команд.

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Все по темі:

Баскетбол, НБА, Флорида.

Автор:

Телеграф
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