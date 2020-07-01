COVID-19: в НБА назвали умови для припинення чемпіонату

Комісар НБА Адам Сільвер розповів, що Асоціація може достроково завершити чемпіонат у разі масового зараження коронавірусом гравців і співробітників команд.

Матчі НБА не проводилися з березня і відновляться в кінці липня на закритій території парку Disney.

"Ми будемо дивитися по мірі того, як йдемо. Якщо випадки ізольовані, це одна справа. [В разі масового зараження] ми спробуємо зрозуміти, як наша спільнота підхопила цей вірус. Це стане частиною рішення про продовження чемпіонату. Але якщо буде багато заражених, ми зупинимо чемпіонат. Ти не можеш втекти від вірусу", – розповів Сільвер.

"Я абсолютно переконаний, що на території парку буде безпечніше, ніж за його межами. Але ми візьмемо на себе відповідальність і будемо стежити за тим, що відбувається. Головним приводом [для зупинки] стане поширення вірусу в нашому суспільстві".

Перед відновлення сезону відразу трьох гравців втратили Бруклін Нетс: захисник Спенсер Динвідді і центровий Деандре Джордан здали позитивні тести на коронавірус, а Вілсон Чендлер добровільно відмовився залишати сім’ю.

У свою чергу, Денвер Наггетс закрили свою тренувальну базу через нові випадки зараження вірусом всередині організації.

22 команди, які дограють сезон в Орландо, повинні почати тренувальні табори 9 липня. Чемпіона планують визначити в жовтні.