Боксер та тренер збірної Туреччини з боксу захворіли на коронавірус

Новини спорту:Турецький боксер Серхат Гюлер та тренер Сейфулла Думлупінар інфікувались коронавірусом після скасування олімпійської кваліфікації в Великобритані.

Федерація боксу Туреччини оголосила, що у боксера і тренера виявили позитивний результат на захворювання коронавірусом, повідомляє сайт Федерації боксу Туреччини та "BoxingeScene".

Федерація повідомила на своєму сайті, що після скасування олімпійської кваліфікації в Великобританії боксерська команда повернулася до Туреччини, і два члени команди здали позитивний результат на COVID-19.

"Наш спортсмен Серхат Гюлер в даний час знаходиться в хорошому стані в лікарні в Стамбулі. Він буде виписаний з лікарні протягом трьох днів. Наш тренер Сейфулла Думлупінар також проходив лікування в місцевій лікарні", - відзначив голова федерації Ейюп Озгек.

Він також додав, що інші члени збірної були поміщені під обов'язковий 14-денний карантин в їх власних будинках.

Зазначається, що в Туреччині від вірусу померли 37 осіб, підтверджено 1529 випадків.