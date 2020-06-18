Лопес показав фізичну форму на турніку (Відео)

Чемпіон IBF набирає обертів.

На своїй сторінці в Instagram Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) показав, на що здатне його тіло після тривалого простою, пов'язаного з пандемією коронавіруса.

Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) такими трюками, звичайно ж, не здивувати, але варто відзначити, що з фізичними кондиціями у Теофімо повний порядок.

Очікується, що бій Ломаченко – Лопес за всі титули в легкій вазі відбудеться у вересні поточного року при обмеженій кількості уболівальників.