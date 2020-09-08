Український боксер вийшов на ринг з Міккі Рурком (Відео)

Непереможений український боксер запросив в ринг зірку Голлівуду.

34-річний український боксер Тарас Шелестюк продовжує готується до наступного бою. На цей раз в ринг він запросив самого Міккі Рурка, який відомий не тільки, як актор, але і боксер в минулому.

У 1990-х він пробував свої сили в рингу.

"Позувати в рингу з відомим голлівудським актором Міккі Рурком", - прокоментував відео Тарас Шелестюк на своїй сторінці в Інстаграмм.