Український боксер вийшов на ринг з Міккі Рурком (Відео)

34-річний український боксер Тарас Шелестюк продовжує готується до наступного бою. На цей раз в ринг він запросив самого Міккі Рурка, який відомий не тільки, як актор, але і боксер в минулому.
У 1990-х він пробував свої сили в рингу.
"Позувати в рингу з відомим голлівудським актором Міккі Рурком", - прокоментував відео Тарас Шелестюк на своїй сторінці в Інстаграмм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10-и профи боев и любит этот вид спорта. С уважением легенда и благодарю за поддержку! Move around at the gym with the famous Hollywood actor and good friend of mine @mickey_rourke_