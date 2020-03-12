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Львів’яни представлять Україну на всесвітньому Red Bull Can You Make It

Львів’яни представлять Україну на всесвітньому Red Bull Can You Make It
09:43 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф

Новини спорту:Понад дві сотні заявок і лише одна команда-переможець.

Такі правила українського відбору конкурсу Red Bull Can You Make It, переможець якого відправиться в головну подорож усього життя: упродовж тижня команда подорожуватиме Європою, а їхньою єдиною валютою будуть банки Red Bull. Саме їх вони зможуть обмінювати на нічліг, переїзди та враження.

Український відбір на Red Bull Can You Make It вийшов справді конкурентним: 217 заявок, публічне онлайн-голосування, яке визначило 54 фіналістів, після цього етап суддівського голосування й вибір головного переможця.

Україну на всесвітньому Red Bull Can You Make It представить команда Room 405 зі Львова, у складі Артура Шалака, Віталія Гордієнка й Владислава Партики.

Ось їхня відеозаявка для участі в конкурсі.

Головна задумка ролика команди — показати, що в житті приходить момент, коли треба робити вибір: залишитися в зоні комфорту чи йти назустріч пригодам. За словами хлопців, вони обирають другий варіант.

Як пояснює Владислав Партика, хлопці давно запланували взяти участь у конкурсі, а за мету ставили лише перемогу:

«Ми вирішили подавати заявку ще минулого року, коли переглянули відео минулорічних переможців і зацікавилися конкурсом. Трохи пізніше придумали ідею для ролика з головною тезою, а от зйомки тривали в останній тиждень — це був ще той екстремальний досвід. У межах українського відбору ми ставили собі за ціль лише перемогу, налаштовувалися на неї».

Але водночас Владислав зазначає, що фінальний результат їх здивував: «Я спершу не повірив, що ми справді виграли. Навіть уточнював у представників Red Bull, чи лист з привітанням, який прийшов нам на пошту, не фейковий».

І хоча у хлопців відсутній досвід подібного формату, це їх аж ніяк не зупиняє: «Кожен з нас багато подорожував, має свої сильні сторони. Тож хоч у такому форматі ніколи не їздили, ми готові боротися й нас не лякає такий формат. Навпаки, хочемо продемонструвати все, на що здатні й спробувати свої сили».

Тепер у вересні команда Room 405 разом з іншими 200-ми командами зі 60 країн відправиться в тижневу подорож Європою. Переможець визначиться за кількістю набраних балів, а ознайомитися з усіма учасниками Red Bull Can You Make It можна тут

Red Bull Can You Make It ─ це проект для студентів, які готові ризикнути та вирушити в тижневу подорож Європою без грошей та мобільного зв'язку.

Це змагання, в якому важливо не те, коли ти добрався до фінішу, а те як саме ти це зробив. Результати команд будуть оцінюватися за трьома категоріями: кількість набраних балів за виконання завдань на Контрольних точках - чекпойнтах, кількість набраних балів за виконання завдань зі «Списку Пригод» і підтримка команди у соціальних мережах.

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Red Bull, Red Bull Can You Make It, Room 405, Артур Шалак.
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