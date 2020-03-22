Спорт і вірус: хто захворів на COVID-19

Новини спорту:Пандемія коронавірусу не оминула і спорт, багато спортсменів інфіковані вірусом COVID-19.
Коронавірус добрався до спорту й руйнує спортивні календарі. Уже зупинені та скасовані матчі ряду турнірів – Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також зафіксовано перші випадки зараження спортсменів, список читайте далі.
Футбол
- У лютому 23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
- Німецький футбольний клуб "Ганновер" офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.
- 11 березня футбольний клуб "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19. Футболіст розповів, що він в порядку.
- У трьох гравців англійського "Лестера" виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.
- 12 березня італійська команда "Сампдорія" повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом. Футболіст заявив, що в порядку.
- Виявили коронавірус і в головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети. Лондонський клуб запевнив, що той перебуває у доброму гуморі.
- У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.
- Генеральний директор "Леганесу" Мартін Ортега заразився коронавірусом. Тренувальний процес у клубі призупинений.
- В італійській "Сампдорії" повідомили про ще декількох заражених коронавірусом футболістів. Зокрема, це Омар Коллі, Альбін Екдаль, Мортен Торсбі, Антоніо Ла Гуміна. Вірус виявлений і в зразках лікаря Амедео Бальдарі.
- У нападника французького "Труа" Хен Чжун Сука підтвердили коронавірус.
- Позитивний тест на коронавірус здали гравці італійської "Фіорентини" Патрік Кутроне, Херман Пеццелья та Душан Влаховіч.
- Французький "Осер" оголосив, що футболіст академії команди захворів коронавірусом.
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Захисник іспанської "Валенсії" Есекіель Гарай повідомив, що заразився коронавірусом. Всього у клубі 5 випадків зараження. Згодом Захисник "Валенсії" Ельякім Мангаля зізнався, що у нього виявлений вірус Covid-19. Третій футболіст – Гайя.
- Захисник німецького футбольного клубу "Падерборн" Лука Кіліан заразився коронавірусом.
- Іранський тренер з футболу і мініфутболу Ахмад Тахері 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом.
- Коронавірус виявили у головного тренера бразильського "Фламенго" Жорже Жезуса.
- Німецька "Герта" підтвердила випадок зараження гравця першої команди. У клубі не називають футболіста. Клуб пішов на двотижневий карантин.
- Covid-19 виявлено у трьох футболістів і сімох членів тренерського штабу іспанського "Алавеса". Також постраждали п'ять співробітників клубу з нефутбольних відділів.
- У клубі MLS "Нью-Йорк Сіті" виявили перший випадок захворювання коронавірусу. Клуб не розповсюджує прізвище хворого.
- Німецький "Айнтрахт" повідомив, що гравець команди заразився вірусом.
- Футболіст іспанського "Еспаньйола" У Лей заразився коронавірусом. Поки клуб офіційно не підтвердив інформацію.
- Два гравців німецького "Айнтрахта" захворіли на коронавірус. Імена футболістів не повідомляються.
- Експівзахисник збірної Бельгії Маруан Феллаїні захворів на коронавірус.
Баскетбол
- У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.
Хокей
- У головного тренера швейцарського клубу "Біль" фіна Антті Торманена виявлений коронавірус.
- Першим хокеїстом НХЛ, в якого виявили коронавірус, став гравець "Оттави". Його ім'я офіційно не назвали.
Волейбол
- Французський волейболіст Ервін Нгапет заразився коронавірусом.