Скачать
Вівторок, 24.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Спорт і вірус: хто захворів на COVID-19

Спорт і вірус: хто захворів на COVID-19
12:16 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua

Новини спорту:Пандемія коронавірусу не оминула і спорт, багато спортсменів інфіковані вірусом COVID-19.

Коронавірус добрався до спорту й руйнує спортивні календарі. Уже зупинені та скасовані матчі ряду турнірів – Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також зафіксовано перші випадки зараження спортсменів, список читайте далі.

Футбол

  • У лютому 23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
  • Німецький футбольний клуб "Ганновер" офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.
  • 11 березня футбольний клуб "Ювентус" офіційно повідомив, що захисник Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19. Футболіст розповів, що він в порядку.

Легендарний футболіст Паоло Мальдіні заразився коронавірусом

  • У трьох гравців англійського "Лестера" виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.
  • 12 березня італійська команда "Сампдорія" повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом. Футболіст заявив, що в порядку.
  • Виявили коронавірус і в головного тренера "Арсенала" Мікеля Артети. Лондонський клуб запевнив, що той перебуває у доброму гуморі.
  • У вінгера англійського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі виявили коронавірус, гравець перебуває на самоізоляції.
  • Генеральний директор "Леганесу" Мартін Ортега заразився коронавірусом. Тренувальний процес у клубі призупинений.
  • В італійській "Сампдорії" повідомили про ще декількох заражених коронавірусом футболістів. Зокрема, це Омар Коллі, Альбін Екдаль, Мортен Торсбі, Антоніо Ла Гуміна. Вірус виявлений і в зразках лікаря Амедео Бальдарі.

Президент футбольного клубу пішов лікувати людей від коронавірусу

  • У нападника французького "Труа" Хен Чжун Сука підтвердили коронавірус.
  • Позитивний тест на коронавірус здали гравці італійської "Фіорентини" Патрік Кутроне, Херман Пеццелья та Душан Влаховіч.
  • Французький "Осер" оголосив, що футболіст академії команди захворів коронавірусом.

Італійський футболіст вилікувався від коронавірусу

  • Захисник іспанської "Валенсії" Есекіель Гарай повідомив, що заразився коронавірусом. Всього у клубі 5 випадків зараження. Згодом Захисник "Валенсії" Ельякім Мангаля зізнався, що у нього виявлений вірус Covid-19. Третій футболіст – Гайя.

  • Захисник німецького футбольного клубу "Падерборн" Лука Кіліан заразився коронавірусом.
  • Іранський тренер з футболу і мініфутболу Ахмад Тахері 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом.
  • Коронавірус виявили у головного тренера бразильського "Фламенго" Жорже Жезуса.
  • Німецька "Герта" підтвердила випадок зараження гравця першої команди. У клубі не називають футболіста. Клуб пішов на двотижневий карантин.
  • Covid-19 виявлено у трьох футболістів і сімох членів тренерського штабу іспанського "Алавеса". Також постраждали п'ять співробітників клубу з нефутбольних відділів.
  • У клубі MLS "Нью-Йорк Сіті" виявили перший випадок захворювання коронавірусу. Клуб не розповсюджує прізвище хворого.
  • Німецький "Айнтрахт" повідомив, що гравець команди заразився вірусом.
  • Футболіст іспанського "Еспаньйола" У Лей заразився коронавірусом. Поки клуб офіційно не підтвердив інформацію.
  • Два гравців німецького "Айнтрахта" захворіли на коронавірус. Імена футболістів не повідомляються.
  • Експівзахисник збірної Бельгії Маруан Феллаїні захворів на коронавірус.

Баскетбол

  • У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.

Хокей

  • У головного тренера швейцарського клубу "Біль" фіна Антті Торманена виявлений коронавірус.
  • Першим хокеїстом НХЛ, в якого виявили коронавірус, став гравець "Оттави". Його ім'я офіційно не назвали.

Волейбол

Українські волейболісти пішли на карантин

  • Французський волейболіст Ервін Нгапет заразився коронавірусом.
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Баскетбол, Волейбол, Футбол, Пандемия, Хокей, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
02 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
03 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
04 Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи знову перенесли
05 В УПЛ назвали, хто претендує на звання кращого гравця та тренера березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся