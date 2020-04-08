Дев'ятий етап Формули-1 переносять через пандемію

Новини спорту:Гонка в Канаді, яка була запланована на середину червня, не відбудеться.

Формула-1 відклала на невизначений термін Гран-прі Канади через світову пандемію коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба серії. Гонка в Монреалі повинна була відбутися 14 червня. Це вже дев'ятий етап Ф-1, який був перенесений.

Раніше був скасований перший етап сезону в Австралії, а потім стало відомо, що не відбудуться гонки в Бахрейні та В'єтнамі.

Пізніше було вирішено скасувати три травневих етапи - Гран-прі Нідерландів, Іспанії та Монако, а також Гран-прі Азербайджану на початку літа.

Тепер теоретично старт сезону може відбутися у Франції 28 червня, проте велика ймовірність, що організатори продовжать скасовувати етапи. Нагадаємо, через пандемію COVID-19 на наступний рік були перенесені Олімпіада в Токіо і Євро-2020.