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Неділя, 17.05.2020

Відео бою Дена Іджа проти Едсона Барбози

У Джексонвіллі відбувся турнір UFC Fight Night 172. У напівлегкій вазі американець Ден Ідж переміг колись топового бразильця Едсона Барбозу, який після серії поразок намагався реанімувати кар'єру в напівлегкій дивізіоні. Поєдинок тривав три раунди. Судді розділеним рішенням віддали перемогу Дену Іджу - 29:28, 29:28, 28:29. Тепер в активі Іджа 14 перемог в 16-ти поєдинках UFC. У головному поєдинку турніру Алістар Оверім нокаутував Уолта Харріса.
sport.ua
Фото: Twitter
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Эдсон Барбоза, UFC Fight Night 172, Ден Ідж.
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