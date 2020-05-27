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8-кратна чемпіонка Олімпійських ігор повертається в спорт

8-кратна чемпіонка Олімпійських ігор повертається в спорт
17:16 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Маріт Бьорген в 40 років вирішила відновити кар'єру.

Легендарна лижниця після дворічної паузи анонсувала своє повернення на лижному марафоні «Васалоппет», який пройде в 2021 році. Камбек Бьорген пройде в команді Ragde Eiendom.

"Мені не вистачало цього. Цікаво спробувати щось нове", - каже Бьорген.

Маріт Бьорген 8 разів вигравала Олімпійські ігри і завоювала рекордні 15 медалей в історії зимових Олімпіад.

 
 
 
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She’s back . . #langrenn #teamragdeeiendom #livetoski #thequeen #bjørgen #maurten_official #swixsport @brreeirik

Допис, поширений Team Ragde Eiendom (@teamragde)

Також в активі норвежки 18 золотих медалей чемпіонатів світу та 4 перемоги в Кубку світу.

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Марит Бьорген, Перерва, Повернення в спорт, Лижниця.
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