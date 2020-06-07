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Неділя, 07.06.2020

Відео бою Аманди Нуньєс - Фелісії Спенсер

У Лас-Вегасі (США) пройшов турнір UFC 250. У головному бою вечора бразилійка Аманда Нуньєс одноголосним рішенням суддів перемогла канадійку Фелісію Спенсер. Всі судді віддали перемогу Нуньєс - 50-44, 50-44, 50-45. Нуньєс защіліа свій пояс в напівлегкій вазі. На рахунку 32-річної Нуньєс 20 перемог і 4 поразки. Вона виграла 11-у зустріч поспіль. У 29-річної Спенсер 8 перемог і 2 поразки.
sport.ua
Фото: Twitter
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UFC 250, Фелисия Спенсер, Аманда Нуньєс, Відео бою.
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