Відео бою Аманди Нуньєс - Фелісії Спенсер

У Лас-Вегасі (США) пройшов турнір UFC 250. У головному бою вечора бразилійка Аманда Нуньєс одноголосним рішенням суддів перемогла канадійку Фелісію Спенсер. Всі судді віддали перемогу Нуньєс - 50-44, 50-44, 50-45. Нуньєс защіліа свій пояс в напівлегкій вазі. На рахунку 32-річної Нуньєс 20 перемог і 4 поразки. Вона виграла 11-у зустріч поспіль. У 29-річної Спенсер 8 перемог і 2 поразки.