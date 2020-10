Мотогонщик "відправився в політ": жахлива аварія у Франції (відео)

Мотогонщик команди Sky VR46 і лідер чемпіонату італієць Лука Маріні під час тренувального заїзду на трасі "Кільце Бугатті" при проходженні шику Dunlop, де траса спочатку йде вгору, а потім різко спускається вниз, потрапив в аварію. Його мотоцикл підкинуло і пілот вилетів на трасу і лише дивом в нього не врізався Енді Фарід, що їхав трохи позаду.

Відео страшної аварії є в twitter:

BIG crash for @Luca_Marini_97 in FP2



The #Moto2 championship leader got launched from his bike on the fast downhill Turn 5 left-hander #FrenchGP