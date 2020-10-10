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Мотогонщик "відправився в політ": жахлива аварія у Франції (відео)

Мотогонщик "відправився в політ": жахлива аварія у Франції (відео)
Оновлено 16:19 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MotoGP
Страшна аварія трапилася під час практики на Гран-прі Франції-2020 на класі Moto2.

Мотогонщик команди Sky VR46 і лідер чемпіонату італієць Лука Маріні під час тренувального заїзду на трасі "Кільце Бугатті" при проходженні шику Dunlop, де траса спочатку йде вгору, а потім різко спускається вниз, потрапив в аварію. Його мотоцикл підкинуло і пілот вилетів на трасу і лише дивом в нього не врізався Енді Фарід, що їхав трохи позаду.

Відео страшної аварії є в twitter:

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Мотоспорт, Moto2, Лука Маріні.

Автор:

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