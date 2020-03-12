Гол Ярмоленка потрапив до списку найкращих у Лізі Європи (Відео)

Офіційний твіттер Ліги Європи опублікував підбірку найкращих голів, забитих на стадії 1/8 фіналу розіграшу турніру.
У нарізку потрапили відразу два м'ячі екс-футболістів київського «Динамо», обидва були забиті в феєричному поєдинку проти «Евертона» (5:2).
Першим в списку йде гол Андрія Ярмоленка, закінчує відео гарматний постріл Віторіну Антунеша.
Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2020
Нагадаємо, обидва футболісти покинули «Динамо» влітку 2017 року.