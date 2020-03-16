В Іспанії від коронавірусу помер футболіст Франсіско Гарсія

Новини спорту:21-річний іспанський футболіст аматорського клубу помер від коронавірусу.

Гравець аматорського футбольного клубу "Атлетико Портада Альта" з Малаги Франсіско Гарсія помер від коронавірусу.

Про це повідомляє XSport.

21-річний Гарсія виступав за клуб протягом чотирьох років, однак нещодавно у нього виявили онкологічне захворювання, що значно послабило імунітет. Співчуття близьким гравця й команді вже висловив головний клуб міста - "Малага", який виступає у Сегунді (другому за силою іспанському дивізіоні).

Нагадаємо, іспанська футбольна Прімера призупинила сезон через коронавірус.