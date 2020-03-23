Динамо долучилося до боротьби з коронавірусом

Новини спорту:"Динамо" придбало повний комплект найновітнішого автоматичного біохімічного аналізаора на прохання Київської міської клінічної лікарні №9.

Столичний клуб відгукнувся на прохання Київської міської клінічної лікарні №9 профінансувати придбання медичного обладнання, необхідного в умовах пандемії коронавірусу.

"Футбольний клуб Динамо придбав для нашої лікарні повний комплект найсучаснішого автоматичного біохімічного аналізатора. Це обладнання, яке вкрай необхідне лікарні, особливо зараз, під час великого навантаження на лікарні через пандемію COVID-19. Воно використовується для обстеження хворих, у тому числі хворих на інфекційні захворювання, інфікованих коронавірусом.

Це серйозне і дуже дороге обладнання, яке сама лікарня не може дозволити придбати за власний кошт. Тому я від імені колективу лікарні та наших пацієнтів дуже вдячний футбольному клубу Динамо за те, що це прохання було виконано і ми зможемо використовувати новітнє обладнання для нашої роботи", – цитує головного лікаря медичного закладу Михайла Валюка офіційний сайт Динамо.

У вівторок, 24 березня, обладнання надійде у розпорядження медиків.