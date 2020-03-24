Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус

Новини спорту:Головний тренер "Галатасарая" повідомив про свою хворобу в Твіттері.

Головний тренер "Галатасарая" Фатіх Терім заразився коронавірусом. Відомий 66-річний турецький наставник повідомив про це в Твіттері:

"Згідно з результатами тестів, зроблених сьогодні, мій результат на коронавірус виявився позитивним. Я в хороших руках у лікарні. Не турбуйтесь. Постараюся поспілкуватися в найближчі терміни".

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Нагадаємо, раніше від хвороби COVID-19 помер екс-президент мадридського "Реалу" Лоренсо Санс.