Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус

Головний тренер "Галатасарая" Фатіх Терім заразився коронавірусом. Відомий 66-річний турецький наставник повідомив про це в Твіттері:
"Згідно з результатами тестів, зроблених сьогодні, мій результат на коронавірус виявився позитивним. Я в хороших руках у лікарні. Не турбуйтесь. Постараюся поспілкуватися в найближчі терміни".
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..
— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020
Нагадаємо, раніше від хвороби COVID-19 помер екс-президент мадридського "Реалу" Лоренсо Санс.