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Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19

Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
10:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Тренер "Сампдорії" повідомив про те, що всі футболісти команди одужали.

Про це повідомив головний тренер клубу Клаудіо Раньєрі, передає Football Italia. "Всі наші гравці одужали.

Було сумно дізнатися, що вони заразилися. Слава Богу, у мене була можливість періодично спілкуватися з ними", - сказав Раньєрі.

ЗМІ, а також один з гравців "Сампдорії" повідомляли, що в клубі було зафіксовано п'ятнадцять випадків зараження коронавірусом.

ФІФА: Через коронавірус матчів збірних не буде до наступного року

Першим, у якого діагностували захворювання, у "Сампдорії" був відомий форвард Маного Габбьядіні. На момент зупинки чемпіонату Італії "Сампдорія" займає в таблиці 16-е місце.

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Футбол, Футбольна команда, Football Italia, Sampdoria.
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