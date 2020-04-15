Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19

Про це повідомив головний тренер клубу Клаудіо Раньєрі, передає Football Italia. "Всі наші гравці одужали.
Було сумно дізнатися, що вони заразилися. Слава Богу, у мене була можливість періодично спілкуватися з ними", - сказав Раньєрі.
ЗМІ, а також один з гравців "Сампдорії" повідомляли, що в клубі було зафіксовано п'ятнадцять випадків зараження коронавірусом.
Першим, у якого діагностували захворювання, у "Сампдорії" був відомий форвард Маного Габбьядіні. На момент зупинки чемпіонату Італії "Сампдорія" займає в таблиці 16-е місце.