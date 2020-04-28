Коноплянка обіграв Румунію у FIFA 20

Україна обіграла Румунію в товариському матчі з футбольного симулятора FIFA 20 – 2:1. За Україну грав півзахисник Євген Коноплянка. Його суперник - Резван Марін. Коноплянка переміг Маріна за сумою трьох матчів - 3:0, 3:6 і 4:2.