Форвард Інгульця показав як самоізолюється в лісі під час карантину (Відео)

Для тренувань Січінава використовує звичайнісіньку колоду. У поточному сезоні Січінава провів за «Інгулець» 20 матчів у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав одну результативну передачу.