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Четвер, 14.05.2020

45 років тому Динамо виграло перший євротрофей (Відео)

14 травня 1975 року на полі стадіону «Санкт-Якоб» в Базелі київське «Динамо» вперше в своїй історії грало в фіналі європейського турніру - Кубка володарів Кубків. Суперником підопічних Валерія Лобановського був угорський «Ференцварош». Ще в першому таймі Володимир Онищенко оформив дубль, а на 67-й хвилині Олег Блохін встановив фінальний рахунок в матчі.
sport.ua
Фото: Твиттер
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Олег Блохин, ФК Динамо К, Футбол, Євротрофей.
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