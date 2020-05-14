45 років тому Динамо виграло перший євротрофей (Відео)

14 травня 1975 року на полі стадіону «Санкт-Якоб» в Базелі київське «Динамо» вперше в своїй історії грало в фіналі європейського турніру - Кубка володарів Кубків. Суперником підопічних Валерія Лобановського був угорський «Ференцварош». Ще в першому таймі Володимир Онищенко оформив дубль, а на 67-й хвилині Олег Блохін встановив фінальний рахунок в матчі.