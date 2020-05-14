В суботу 16 травня Олімпік зіграє з Черкащиною

Новини спорту:Команди поступово втягуються в тренувальний процес.

Донецький "Олімпік" визначився з першим спаринг-партнером після виходу з карантину.

В суботу 16 травня в Щасливому донеччани зіграють з першоліговскою "Черкащиною".

Розпочнеться поєдинок о 16:00.