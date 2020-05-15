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П'ятниця, 15.05.2020

Як живе Мауро Ікарді (Відео)

У ньому ви дізнається про дружину Мауро Ікарді Ванду, про його нечисленних друзів, дітей футболіста, суперкари, а також хобі. Звичайно ж буде порушена тема Максі Лопеса, у якого Мауро Ікарді відбив дружину Ванду і розповім вам, скільки заробляє Мауро Ікарді в "ПСЖ", а скільки заробляв в "Інтері".
ua-football.com
Фото: Твиттер
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Футбол, Мауро Икарди, Відео, Розкішне життя.
16:22 Сьогодні Телеграф
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