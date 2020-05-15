Як живе Мауро Ікарді (Відео)

У ньому ви дізнається про дружину Мауро Ікарді Ванду, про його нечисленних друзів, дітей футболіста, суперкари, а також хобі. Звичайно ж буде порушена тема Максі Лопеса, у якого Мауро Ікарді відбив дружину Ванду і розповім вам, скільки заробляє Мауро Ікарді в "ПСЖ", а скільки заробляв в "Інтері".