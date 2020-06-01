Із тенісним м’ячем – Рух продемонстрував тренування воротарів (Відео)

"Рух" показав тренування воротарів команди під керівництвом наставника Тараса Гребенюка. Зокрема при цьому в команді використовують сітки, тенісні м’ячі. Одна справа – футбольний м’яч, до діаметру якого вони звикли, інша справа – маленький тенісний. Вже очі інакше працюють, інакше реагують на м’яч, це розвиває реакцію, - пояснив наставник.