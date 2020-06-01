Із тенісним м’ячем – Рух продемонстрував тренування воротарів (Відео)

Світлана Лобода випустила новий зворушливий кліп
У перший день роботи київське метро напівпорожнє (Відео)
Інгулець встановив освітлювальні вежі (Відео)
Марченко показав, як можна розважити себе вдома на карантині (Відео)
З Чорнобильської зони хотіли вивезти 150 кілограмів рогів
Актриса Меган Фокс знялася оголеною в кліпі свого нового хлопця
Усик і Полякова влаштували запальний танець (Відео)
У популярному курорті на Закарпатті виявили тонни сміття (Відео)
Медики Кенії станцювали запальну зумбу
Літак канадських ВПС розбився, одна людина загинула (Відео)
Відео бою Дена Іджа проти Едсона Барбози
Проливні дощі затопили Техас (Відео)
Як живе Мауро Ікарді (Відео)