18 футболістів клубів МЛС здали позитивні тести на коронавірус

МЛС підтвердила 26 випадків зараження COVID-19 серед представників клубів ліги після масового тестування на коронавірус.

У числі заражених 18 футболістів і шість клубних працівників, чиї імена не розголошуються. Всього з 4 червня (в цей день були відновлені командні тренування) було протестовано 668 гравців.

Відзначається, що футболісти і клубний персонал проходять тестування до і після прибуття до Флориди, де відбудеться рестарт чемпіонату МЛС. На сьогоднішній день 329 осіб пройшли тести після прибуття, є два позитивних результати, обидва належать гравцям.

Відомо, що зараз в Орландо знаходяться п’ять команд ліги: Сан-Хосе Ертквейкс, Орландо Сіті, Міннесота Юнайтед, Коламбус Крю і Даллас.

МЛС планує відновити чемпіонат міні-турніром в парку Disney World, штат Флорида. До вимушеної паузи в лізі було зіграно два тури.