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Мілевський "підхопив" COVID-19

Мілевський "підхопив" COVID-19
16:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський захворів на COVID-19.

Разом з ним також заразилися 15 футболістів брестського "Динамо". Про це повідомляє Tribuna.com.

"Футболістів в цьому списку 11 осіб: Лаптєв, Хачеріді, Садовський, Мілевський, Вітус, Печенін, Кривець, Гордійчук, Юзепчук, Нойок та Ігнатович. Троє останніх перебувають у лікарні. Ще п'ятеро заражених - з числа обслуговуючого персоналу", - йдеться у публікації.

Відзначимо, що Мілевський, Вітус і Кривець провели повний матч зі "Смолевичами". Тест на коронавірус їм був зроблений лише після гри.

Динамо-Брест: Хачеріді і Нойок з підозрою на коронавірус

Раніше Білоруська федерація футболу відмовила "Динамо" у перенесенні гри зі "Смолевичами". Очікується, що зі "Слуцьком" в наступному турі зіграє дублюючий склад.

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Все по темі:

Артем Милевский, Футбол, Коронавірус, Covid-19.

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Телеграф
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