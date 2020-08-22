Балотеллі зробив кілька тату на обличчі (Фото)

Маріо Балотеллі не перестає дивувати.

Скандальний італійський футболіст Маріо Балотеллі похвалився новими татуюваннями, які він показав у себе на сторінці в Instagram.

У сезоні 2019/20 Маріо Балотеллі грав за Брешию.