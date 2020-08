ПСЖ - Баварія: де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів

У неділю, 23 серпня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2019/20, в якому зустрічаються французький ПСЖ і німецька Баварія.

На знаменитому стадіоні в Лісабоні (Португалія) Да Луш (стадіон Бенфіки) зійдуться два гранди європейського футболу. Для мюнхенців це вже буде 11-й фінал Ліги чемпіонів, для ПСЖ - перший.

Roll of Honour



Every winner since 1956... who's next? #UCL #UCLfinal pic.twitter.com/wxItthazFk