Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті (Відео)

Український легіонер англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з тих, хто презентував новий комплект форми.
Розробники показали готовий варіант третьої форми Манчестер Сіті.
Форма зроблена в рожевих кольорах з включенням музичних нот.
The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here!
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— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020
У кліпі є ще нападник клубу Жезус.
Нагадаємо, зараз збірна України знаходиться в Харкові, де готується до старту в Лізі націй (3 вересня).