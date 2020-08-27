Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті (Відео)

Перебуваючи на зборах в Харкові Олександр Зінченко представив комплект нової форми свого клубу.

Український легіонер англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з тих, хто презентував новий комплект форми.

Розробники показали готовий варіант третьої форми Манчестер Сіті.

Форма зроблена в рожевих кольорах з включенням музичних нот.

У кліпі є ще нападник клубу Жезус.

Нагадаємо, зараз збірна України знаходиться в Харкові, де готується до старту в Лізі націй (3 вересня).