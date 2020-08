Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті (Відео)

Український легіонер англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з тих, хто презентував новий комплект форми.

Розробники показали готовий варіант третьої форми Манчестер Сіті.

Форма зроблена в рожевих кольорах з включенням музичних нот.

The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here!

SHOP NOW https://t.co/7EDR9MikNP pic.twitter.com/CAIF0yjvYY

— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020