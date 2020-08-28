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П'ятниця, 28.08.2020

Хіт-парад футбольного безумства: найсмішніші "ляпи" Бундесліги (Відео)

Навіть у найкращих голкіперів і зіркових захисників німецької Бундесліги час від часу буває поганий день. Результат, в залежності від ваших уподобань, може бути несамовитим або досить кумедним. У будь-якому випадку, такі моменти завжди незвичайні. Вашій увазі 10 найкумедніших помилок в елітному футбольному дивізіоні Німеччини в сезоні 2019/20.
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Бундеслига, Футбол.
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