Хіт-парад футбольного безумства: найсмішніші "ляпи" Бундесліги (Відео)

Навіть у найкращих голкіперів і зіркових захисників німецької Бундесліги час від часу буває поганий день. Результат, в залежності від ваших уподобань, може бути несамовитим або досить кумедним. У будь-якому випадку, такі моменти завжди незвичайні. Вашій увазі 10 найкумедніших помилок в елітному футбольному дивізіоні Німеччини в сезоні 2019/20.