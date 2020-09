Арсенал представив новий третій комплект форми (Фото, Відео)

Технічний спонсор команди Adidas представив третій комплект форми Арсеналу на наступний сезон.

Нова форма Канонірів виконана в темно синьому кольорі з рожевими смугами з боків.

Фото форми Арсеналу доступні на офіційній сторінці twitter лондонського клубу:

For the non-negotiables

Get #ReadyForSport with the new third kit from @adidasfootball x The Arsenal

Exclusively available in-store and online now

— Arsenal (@Arsenal) September 10, 2020