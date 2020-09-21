Гравці "Динамо" перед матчем з "Гентом" здали тести на коронавірус: з'явилися результати

Футболісти київського "Динамо" пройшли обов'язкове тестування перед матчем Ліги чемпіонів.

Цієї середи, 23 вересня, в Бельгії відбудеться перший матч плей-офф Ліги чемпіонів між Гентом і київським Динамо. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Напередодні зустрічі футболісти Динамо пройшли обов'язкове тестування на COVID-19. На щастя, ні у кого з футболістів не було виявлено коронавірусу. У тренерського штабу та адміністрації, також, результати були негативними. Про це повідомляє офіційний сайт київського Динамо.

У понеділок у другій половині українська команда візьме курс на Бельгію. До слова, головний тренер киян Мірча Луческу запросив на цей матч президента клубу Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, минулої суботи, київське Динамо здобуло непросту перемогу над Львовом (3: 1).